Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 25 декабря 30-летний работник банка оформил кредит на сумму 5 миллионов тенге. Причем, банкир оформил кредит на имя другого человека без его ведома и согласия. - По данному факту проводится досудебное расследование по сnfnmt 190 УК РК «Мошенничество» , - рассказали в полиции. Успел ли банкир потрать деньги, в полиции не сообщили.