1 января: выпито много, а съедено еще больше. Пришла пора активного отдыха для всей семьи. Корреспонденты "МГ" подготовили для вас подборку мест отдыха, с ценами и списком услуг. Вам остается только выбрать, где вы хотите эти выходные дни.

Адрес: Самарское шоссе, 1 (не доезжая поста дорожной полиции, поворот в сторону поселка Макарова)

На чем добраться: такси, собственный транспорт

Телефон для справок: 8 701 779 39 14

Регламент работы: с 11.00 до 23.00

Что есть: горки

Сколько стоит: Посетителям здесь могут предложить катание на двух горках. Аренда коньков и тюбингов стоит 500 тенге за час. Вход и парковка на территории комплекса бесплатный. После активных катаний вы можете перекусить в кафе. Здесь же вы можете продемонстрировать свои вокальные способности, спев в караоке. Одна песня вам обойдется в 500 тенге. Аренда мангала вместе с шампурами, углем и барбекю будет стоить 3000 тенге.

Кемпинг "Мечта" Адрес: расположен в 4-х километрах от поворота на 18-м километре автотрассы Уральск — поселок Дарьинск. На чем добраться: такси, собственный транспорт Телефон: +7 705 796 25 08 Регламент работы: с 10:00 до 18:00 Что есть: Горки, лыжня, коньки. Сколько стоит: стоимость парковки 200 тенге на машину. Есть гостиничный комплекс, где номер на двоих стоит 11 тысяч тенге и на 4-5 человека - 13 тысяч тенге, завтрак входит в стоимость номера. Есть сауна на 5-6 человек, стоимость 5 тысяч тенге в час. Прокат лыж и коньков будет стоить 400 тенге в час, баллоны ватрушки по 500 тенге. Покататься на снегоходе 5 минут 1100 тенге. Имеется кафе, где можно перекусить, со своими продуктами приезжать нельзя. Поиграть в волейбол можно в спортзале, аренда мяча стоит 350 тенге в час, аренда теннисного мяча - 400 тенге за полчаса. Имеется тир.

Иллюстративное фото из архива "МГ"Адрес: ул.Лагерная, 6 (напротив областного кардиологического центра) На чем добраться: маршруты №49, №7, №4, №16. Телефон: 87777915462 Регламент работы: с 9.00 до 18.00 без выходных Что есть: Лыжня, каток, горки. Сколько стоит: вход на территорию базы 300 тенге с человека, если вам нужна комната, то ее аренда в дневное время будет стоить 1000 тенге с человека (сюда уже входит 300 тенге за вход на турбазу). Проживание: Аренда комнаты в сутки обойдется в 1500 тенге. В комнате имеются стол, стулья и гардеробная. Столовая работать не будет, поэтому лучше прихватить с собой что-нибудь перекусить. Аренда лыж и коньков стоит 500 тенге за час, ледянок - 200 тенге, ватрушки - 700 тенге. На территории базы функционирует платная парковка, за одну машину нужно будет заплатить 200 тенге. Прокат мангалов 500 тенге за время пользования. На территории базы работает инструктор, который ознакомит вас с правилами безопасности во время пребывания.Адрес: остановка "Белая казарма" На чем добраться: проезд автобуса №7, №4, №49 Телефон для справок: +7 747 761 73 43. Регламент работы: с 10.00 до 23.00. Что есть: горки, лыжня, каток. Сколько стоит: аренда гостевых домиков в турбазе до 10 человек составляет 25 тысяч тенге. Турбаза "Светлячок" предлагает катание на 10 горках разной высоты. Стоимость проката тюбинга за 1 час - 500 тенге, прокат лыж и коньков: 1 час-500 тенге, 1 круг на снегоходе по реке 1000 тенге, впрочем по желанию посетителей могут сделать круг побольше, стоимость соответственно будет дороже. Также на территории есть парковка - 500 тенге за одну машину. Вход бесплатный.Адрес: поселок Мичурино, улица Придорожная 1А (недалеко от гипермаркета "Дина") На чем добраться: маршрут №6 Телефон: 8 775 330 10 06 Регламент работы: с 10.00 до 22.00 Что есть: Горки, лыжня, снегоход. Сколько стоит: вход и парковка на территории базы бесплатный для посетителей. Горожанам здесь могут предложить две горки разной высоты. Тюбинги можно взять в прокат по 500 тенге в час. А вот с лыжами посложнее, инвентарь придется прихватить с собой. Можно там же сделать для себя шашлык, прокат мангала стоит 500 тенге. Также можно пообедать в ресторане, в среднем стоимость на одного человека обойдется в 5 тысяч тенге. Есть бар. Прогулка по набережной, а для любителей пофотографироваться на территории базы организовали фотозону с красивыми видами.Адрес: в районе Желаевского карьера На чем добраться: маршрут №14 Телефон для справок: 8707 378 39 55 Регламент работы: с 10.00 до 23.00 Что есть: горки, лыжня, снегоход Сколько стоит: База отдыха предлагает посетителям катание на четырех горках разной высоты. За вход и парковку платить не нужно, а вот аренда тюбингов, коньков и лыж обойдется вам в 700 тенге за час. Кроме этого по желанию посетителей вас могут покатать на ватрушках со снегоходами, взрослым такой вид катания обойдется в 500 тенге за один круг, детям - 250 тенге, сотрудники базы обещают также сделать скидку. Вместе с тем здесь можно пообедать в кафе. Средний чек на одного человека составляет 2000 тенге. Впрочем, если вы решили пожарить шашлык сами, то можете взять в аренду мангал, который обойдется вам с 1500 тенге. Кроме этого на территории комплекса функционирует гостиница, цена на номера варьирует от 10 до 25 тысяч тенге.