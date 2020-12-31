На сбор автоелки ушло больше трех часов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автолюбители Уральска собрали елку из машин (фото, видео) Скриншот с видео Необычный новогодний атрибут автолюбители решили собрать в районе завода "Металлист". Как рассказали организаторы, на сбор елки из машин ушло 3 с половиной часа. Автоелка состояла из 40 машин. Сбор был организован автолюбителями из клубов avtoliubiteli.uralsk, uralskiedzipery, official.club.bmw, ladaclub07 и vesta_club_07zko. По словам организаторов, таким образом автолюбители по ежегодной традиции хотели поздравить с наступающими Новым Годом. – Мы решили собраться вечером 27 декабря. Пока не стемнело несколько раз отрепетировали. Елки из машин собирали с 17.00 до 20.30. В сборе елки участвовали 40 автомашин. Автоелка - это наша ежегодная традиция, с помощью которой мы поздравляем людей с Новым Годом. Желаем всем здоровья, добра и благополучия в новом 2021 году, - рассказали автолюбители. К слову, в прошлом году водители собрали елку из 60 машин. csCioQ62hIE