В настоящее время ведутся подготовительные работы по передаче в доверительное управление без права последующего выкупа Западно-Казахстанского индустриального колледжа в АО «Уральский трансформаторный завод», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1235 студентов в ЗКО обучаются в штатном режиме Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель руководителя управления образования ЗКО Аяжан Жунусова, в регионе проводится работа по передаче в доверительное управление колледжей. На сегодняшний день передан в доверительное управление без права последующего выкупа на 10 лет в ТОО «Аспазшы» колледж сервиса и новых технологии.  – Данная мера позволит сократить нагрузку государственного бюджета на капитальные расходы колледжей, укрепление материально-технической базы. Другие условия прописываются в договоре. Кроме того, предприниматель должен сохранить педагогический, инженерный персонал, сохранить размещение государственного заказа. Колледжи передаются на основании тендера. Выгода для предприятия - это организация дуального обучения, подготовка высококвалифицированных специалистов для  своей отрасли, студенты будут проходить практику непосредственно на предприятии, - рассказала Аяжан Жунусова. Как стало известно, ведутся подготовительные работы по передаче в доверительное управление без права последующего выкупа Западно-Казахстанского индустриального колледжа в АО «Уральский трансформаторный завод». К слову, в области функционируют 34 колледжа с общим контингентом учащихся около 17 тысяч студентов. Глава региона Гали Искалиев  отметил, что от предпринимателей, получивших колледжи в доверительное управление, он ожидает повышение качества обучения с применением дуального обучения.