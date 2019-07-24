Как рассказала ментор по проекту развития молодежного корпуса "Zhas Project" Аида Мектепкалиева, она является инициатором открытия презентации проектов. - В свою очередь ментор помогает вести и сдавать отчеты о проделанной работе по социальному проекту "Zhas Project". Сегодня у нас представлены 4 проекта, которые выиграли гранты на развитие по одному миллиону тенге. Теперь каждый участник в течение полугода должен реализовать его. То есть шесть месяцев выигравшие будут оказывать услуги только социально уязвимым слоям населения и инвалидам бесплатно. В проекте "Zhas Project" принимает участие молодежь с 18 до 29 лет. Отбор был проведен по нашему региону еще весной. Всего было подано более 700 заявок. Было выбрано 228 проектов по Западно-Казахстанской области. Из них 58 проектов в городе Уральск. Каждый месяц участники получают стипендию, как бы зарплату. Если участник с высшим образованием, то 60 тысяч тенге, а если со средним образованием, то 40 тысяч тенге. Проект обязательно должен быть социально значимым. В основном по проектам работают безработные или же студенты, - пояснила Аида Мектепкалиева. Также Аида Мектепкалиева отметила, что одним из главных условий является то, что в дальнейшем участники, которые выиграли гранты, смогли открыть это дело и продолжать трудиться в этой сфере. - К примеру, мини-клининговая компания "Абсолют", они приобрели оборудование и производят чистку мягкой мебели, читку ковров, а также дезинфекцию помещений. То есть они шесть месяцев инвалидам, многодетным оказывали бесплатные услуги по этим направлениям. Второй проект - это мастер-класс тортов. Третий проект массаж для детей с неврологическими заболеваниями. И четвертый проект - раздача молока, то есть они не просто покупают молоко в магазинах, а закупили коров, доят их, а молоко раздают. В одном проекте по 3-5 участников, - отметила Аида Мектепкалиева. Как рассказала участница проекта "Zhas Project" Аида Каллиулина, она открыла производству тортов "БонБонс" и проводит мастер классы. - Мы помогаем инвалидам и многодетным мамочкам в дикрете научиться не просто выпекать торты, но и зарабатывать на этом сидя дома, - отметила Аида Каллиулина. - Мы уже обучили 6 человек.