Скриншот с видео Кондуктор и пассажир-пенсионерка что-то не поделили и прямо в автобусе завязалась драка. В соцсетях видео распространили многие атыраусцы и кондуктора сразу уволили. Но досталось и пассажирке: бабушку полицейские отыскали и обеих участниц автобусной драки привлекли к административной ответственности. - Это мелкое хулиганство, поэтому согласно статьи 434 КоАП РК, бывший кондуктор и пассажир должны заплатить штраф – каждая по 8 838 тенге, - отметили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.