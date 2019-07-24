Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего за шесть месяцев этого года прокурорами области защищены права 381 тысячи граждан. Как сообщили в областной прокуратуре, во всех районах ЗКО, а также в городе Уральск были нарушены права учителей. – Во всех районах установлены нарушения прав педагогов образовательных учреждений, которых незаконно обязывали проходить медицинское обследование за свой счет. Кроме этого им не выплачивали доплаты за работу по инклюзивным программам. По представлению прокуратуры восстановлены права более 10 тысяч преподавателей, - сообщил старший помощник прокурора области Бауыржан Ахметжан. Стоит отметить, что с помощью актов прокурорского надзора была погашена задолженность по заработной плате 190 работникам 66 предприятий области. Общая сумма задолженности составляла 53,9 млн тенге. 18 информационных материалов признаны экстремистскими и были заблокированы 80 сайтов.

Пресечены нарушения прав более 200 тысяч граждан города Уральск и Бурлинского района на защиту персональных данных, имеющих задолженность за коммунальные услуги.

– Постановлениями суда ТОО «Аксайжылукуат» и ТОО «БатысЭнергоРесурсы» привлечены к административной ответственности по статье 79 КоАП РК "Нарушение законодательства о персональных данных и их защите". Снижены тарифы для 104 тысячи потребителей города Уральск на услуги водоснабжения, оказываемых ТОО «Батыс су арнасы», - рассказал Бауыржан Ахметжан.

Выяснилось, что водонапорная башня стоимостью 1,3 млрд тенге, которая расположена в Казталовском районе не был принят на чей-либо баланс. – Это препятствовало субсидированию питьевой воды. Жители села вместо 30 тенге за кубический метр на протяжении года платили по 385 тенге за кубометр воды. В данный момент нарушения устраняются, - добавил официальный представитель областной прокуратуры.