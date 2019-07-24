Сегодня, 24 июля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО был проведен брифинг, на котором рассказали об итогах за первое полугодие. Как рассказал и.о. председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Бакыт Ермаханов, всего в этом году в суд поступило 15 уголовных дел на 27 лиц. - В производстве всего находилось 17 дел. По 14 были вынесены обвинительные приговоры, при этом 31 человек осужден к лишению свободы и трое к ограничению свободы, - отметил Бакыт Ермаханов. Между тем, 3 уголовных дела было рассмотрено с участием присяжных заседателей. В отношении несовершеннолетних было рассмотрено одно уголовное дело, подсудимый был приговорен к ограничению свободы. Также рассмотрено 10 уголовных дел об убийствах, 15 человек приговорены к лишению свободы.