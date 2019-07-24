Фото с сайта Tengrinews.kz Судья Ермек Шымыров зачитал решение суда. – Суд считает необходимым отказать Джакишеву в условно-досрочном освобождении. Согласно требованиям уголовного кодекса Казахстана лицо отбывающее наказание имеет право условно-досрочного освобождения в случае полного возмещения им ущерба при отсутствии у него нарушений при отбывании наказания, - пояснил судья. Адвокат Мухтара Джакишева Нурлан Бейсекеев акцентировал внимание на здоровье своего подзащитного. – До задержания Мухтар Джакишев страдал от артериальной гипертензии второй степени. В изоляторе временного содержания здоровье было серьезно подорвано, а в местах лишения свободы он потерял его окончательно. Сейчас у него последняя стадия артериальной гипертензии. Во всех открытых источниках сказано, что это большой риск инсульта и инфаркта. Сейчас у него инвалидность третьей группы с 50-процентной утратой работоспособности, - заявил Нурлан Бейсекеев. По его словам, Джакишев пережил 24 гипертонических криза. Также он отметил, что трижды в неделю у Джакишева поднимается давление. По информации адвоката, до недавнего времени Джакишев ежедневно принимал по 56 препаратов каждый день. После корректировки лечения их количество снизилось. Слова Нурлана Бейсекеева в суде подтвердили медики КУИС. Экс-глава нацкомпании "Казатомпром" Мухтар Джакишев был задержан в Астане (ныне Нур-Султан) в мае 2009 года. Его приговорили к 14 годам тюрьмы по обвинениям в совершении коррупционных преступлений. Две трети тюремного срока, которые необходимо было отбыть Мухтару Джакишеву для подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении, истекли в конце сентября 2018 года. В ноябре 2018 года Джакишев обратился в суд № 2 Семея с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, так как он не уплатил общую сумму причиненного им ущерба - 99,6 миллиарда тенге.