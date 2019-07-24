Желтый (золотой) паук сак обитает преимущественно в европейских странах. Они строят паутинистые мешки типа трубы под различными укрытиями, например камнями, старыми деревьями, опавшими ветками. Иногда они находятся внутри своего паутинистого домика-мешка, иногда поджидают добычу в укромном месте. Пауки охотятся на крупных мух, оводов, жуков и др. Укус сака вызывает сильную боль с развитием некротических ран. Как и другие пауки, они склонны кусаться только при обороне, обращают внимание специалисты. Данный вид относится к десяти самым ядовитым паукам в мире. Яд желтого паука может вызывать некроз ткани, тошноту, недомогание и лихорадку. В редких случаях могут быть повреждены внутренние органы, а в особо редких случаях возможна даже смерть – при специфической аллергии.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
