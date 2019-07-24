Этот паук занимает 10 место в списке самых опасных в мире, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено очевидцем В редакцию "МГ" обратилась женщина, которая рассказала, что в селе Янайкино района Байтерек им удалось убить ядовитого паука. - Мы приехали погостить к родителям, вышли все на улицу и кто-то из взрослых увидел ярко-желтого паука, который сидел на подоконнике под пакетом. Сначала мы не предали этому значения, но потом в голову забралась мысль, что если очень яркий - то ядовитый. Начали его искать, он заполз в трубу от ручки. Тут естественно начали все дружно паниковать и пытаться убить его. Кое как удалось это сделать веником, он был на самом деле каким-то живучим и не убиваемым. Потом я его с большой боязнью сфотографировала и решила посмотреть в интернете, что за разновидность, как оказалось - это желтый сак, - говорит Анжелика. Женщина рассказала, что членистоногий был по размеру 1,5-2 сантиметра. - Я много читала про этих пауков. Самое страшное, что вполне есть вероятность умереть от укуса этого незваного гостя. Теперь хотелось бы предупредить местных жителей, чтобы впредь были внимательней. Ведь в поселке сейчас время огорода, а у детей каникулы, - отметила Анжелика. Между тем, зоолог Уральской противочумной станции Гаухар Утебаева отметила, судя по предоставленной фотографии это и есть тот самый ядовитый желтый сак. Как рассказала и.о. заведующей отделением терапии многопрофильной больницы города Уральск Зульфия Жулдыбаева, при укусах ядовитых змей или насекомых, или же пауков появляется резкая боль в месте укуса. В этом месте нарастает отек, обязательно повышается температура, есть недомогание, слабость. Укус чреват тем, что могут отказать почки, так как яд поражает почечную систему. - Количество госпитализированных укушенных с каждым годом увеличивается. За этот год госпитализированных от укуса змей составило 8 человек, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество было намного меньше. Из числа всех госпитализированных большее количество пострадали от укуса змей и ос, - пояснила Зульфия Жулдыбаева. Также и.о. заведующей отделением терапии, отметила что при укусе любого незнакомого насекомого в первую очередь необходимо обратиться за медицинской помощью. - Надо сразу же вызвать скорую помощь. В это время удалить жало, затем выдавить яд руками, промыть ранку и приложить холодное. Принять таблетку антигистаминного препарата в случае нарастания аллергической реакции. Ни в коем случае нельзя накладывать жгуты и отсасывать яд ртом, - сказала Зульфия Жулдыбаева. Стоит отметить, что за последние три года было зарегистрировано по одному обращению от укуса пауков, предположительно это был каракурт. Количество пострадавших от укусов змеи и неизвестных насекомых с каждым годом растет. Напомним, недавно жители ЗКО обнаружили каракуртов.
Желтый (золотой) паук сак обитает преимущественно в европейских странах. Они строят паутинистые мешки типа трубы под различными укрытиями, например камнями, старыми деревьями, опавшими ветками. Иногда они находятся внутри своего паутинистого домика-мешка, иногда поджидают добычу в укромном месте. Пауки охотятся на крупных мух, оводов, жуков и др. Укус сака вызывает сильную боль с развитием некротических ран. Как и другие пауки, они склонны кусаться только при обороне, обращают внимание специалисты. Данный вид относится к десяти самым ядовитым паукам в мире. Яд желтого паука может вызывать некроз ткани, тошноту, недомогание и лихорадку. В редких случаях могут быть повреждены внутренние органы, а в особо редких случаях возможна даже смерть – при специфической аллергии.
