Фото из архива "МГ" Дать взятку за помощь при сдаче ЕНТ предлагали педагоги родителю в одной из Атырауских школ. Как сообщает пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции, в Атырауской области были задержаны заместители директоров школ. Они оказывали давление на родителей выпускников и предлагали дать взятку за положительную сдачу ЕНТ. Сообщается, что сумма взятки равнялась 600 тысячам тенге, которые подразумевалось дать членам госкомиссии МОН РК за помощь в сдаче единого национального тестирования.