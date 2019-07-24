Общественный совет состоится 25 июля в 11.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Жителей города приглашают принять участие в общественном совете, который состоится в зале областной филармонии имени Г.Курмангалиева по адресу улица А.Карева, 47. Тема слушаний:  «Об утверждении Правил содержания и выгула собак и кошек на территории населенных пунктовЗападно-Казахстанской области» и «Об утверждении Правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек на территории населенных пунктов Западно-Казахстанской области». Напомним, аким области Гали Искалиев предложил передать массовую стерилизацию и кастрацию бродячих животных частникам. Он на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пост, в котором отметил, что в области есть проблемы с бродячими животными. – После Астаны особенно заметно, что в Уральске много бродячих собак и кошек, и это стало большой проблемой города. Это опасно для людей, это портит вид города, уничтожение животных негуманно и так далее. Примерно месяц назад у акима области был на приёме Андрей Радченко, который добровольно вместе с другими неравнодушными людьми содержит приют с десятками собак на арендованной территории. Владелец участка требует освободить территорию, и надо срочно найти другую территорию для приюта, - отметил Гали Искалиев.  