Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Зауя Надкирничная, за 6 месяцев 2019 года санврачами области было проведено 1433 проверки, из которых 1194 по особому порядку, 239 - внеплановых. – Основной приоритетной задачей является осуществление межотраслевой координации и государственное регулирование в сферах охраны общественного здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, контроля за качеством медицинских услуг, контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами в области безопасности пищевой продукции. По результатам проведенных проверок привлечено к административной ответственности 792 лица, выдано 669 предписаний об устранении нарушений законодательства, отстранено от работы 272 человека, передано по подведомственности на рассмотрение в суд – 9, в следственные органы – 4 материала, - сообщила Зауя Надкирничная. Стоит отметить, что должностные лица органов контроля и надзора при проведении контроля и надзора обязаны соблюдать законодательство РК, права и законные интересы проверяемых объектов. О любых фактах нарушения специалистами как департамента, так территориальных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО порядка проведения проверок либо некорректного и грубого поведения сотрудников при осуществлении ими контрольно-надзорных функций, можете сообщать по «телефону доверия»: 51-27-66.