У каждого человека существует определенный предел. И попытки прыгнуть выше своих возможностей приводят к эмоциональному выгоранию и физическому истощению. В таком состоянии любая неудача в сочетании с сильной усталостью может вылиться в проблемы со здоровьем. Вывод прост: чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. И отпуск – это не роскошь, как принято считать, а необходимая смена обстановки, несущая в себе только плюсы.Во время отдыха снижается уровень стресса, а значит, ваше психоэмоциональное состояние и работа внутренних органов приходят в норму. А это главные составляющие хорошего здоровья и долголетия. Если вы давно не были в отпуске, чувствуете сильную усталость и постоянное напряжение в теле, то отдых на море – идеальный вариант. Вода успокаивает и расслабляет, купание отлично поддерживает мышечный тонус. Отпуск – это время, когда вы можете расширить свои горизонты, приобрести новые знания, проникнуться культурой других народов и получить эмоциональную подзарядку. Это необходимо для гармоничного развития вашего духовного мира.Если ваша работа связана с творчеством и креативным мышлением, необходимо менять обстановку несколько раз в год. Удаленный от цивилизации остров или деревушка сразу за вашим городом- не важно, главное, чтобы привычные картинки и ощущения менялись, привнося в вашу жизнь новые образы, впечатления и краски. Не упускайте возможности увидеть их!