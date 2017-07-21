Стоп-кадр с видео первого канала Абдухалил АБДУЖАББАРОВ известен среди своих последователей, как «шейх Халил». Он обвиняется в распространении радикального «чистого ислама» в Западно-Казахстанской области. Кроме того, некоторые его последователи участвовали в подготовке и проведении различных терактов. Три года подозреваемый в возбуждении религиозной розни и пропаганде терроризма находился в международном розыске. Позже он был депортирован из Саудовской Аравии в Казахстан. По данным КНБ, в начале 2000 годов Абдухалил АБДУЖАББАРОВ распространял среди верующего населения ЗКО идеи «такфира», обвиняя мусульман, не согласных с его убеждениями, в неверии. Как сообщили в Уральском городском суде, перывый судебный процесс пройдет 25 июля в 10 часов утра. Судьей назначен Руслан ЖУМАГУЛОВ. - На предварительном заседании решится открытым или закрытым будет процесс. Известно лишь, что процесс будет проходить на государственном языке, - пояснили Уральском городском суде.