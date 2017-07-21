Иллюстративное фото с сайта rian.com.ua Об этом порталу сообщили в пресс-службе областного ДВД. -20 июля в 2.30 сотрудниками Тенгизского ПОП Жылыойского РОВД задержан 34-летний сотрудник ТОО «ТШО», у которого при досмотре личных вещей в общежитии № 3 пос.«Шанырак» в левом кармане куртки спецодежды был найден бумажный сверток с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 296 ч.2. УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта», — сообщили в пресс-службе. За 7 месяцев текущего года сотрудниками Тенгизского ПОП Жылыойского РОВД было выявлено 16 фактов приобретения, хранения и употребления наркотических веществ. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 296 УК РК. Все дела направлены в суд.