Фото предоставлено пресс-службой акимата ЗКО Есенгалиев Берик Абатович родился в 1977 году. Образование – высшее. В 1998 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт.С 1999 года начал трудовую деятельность в ПФ «Құрмет» в качестве специалиста, далее продолжил работу директором этого фонда. 2002-2008 г.г. занимал руководящие должности в различных предприятиях области. 2008 – 2012 г.г. - заместитель акима Жанибекского района Западно - Казахстанской области 2012 – 2013 г.г. - аким Жанибекского района Западно - Казахстанской области 2013 – 2014 г.г. - заместитель руководителя управления финансов Западно- Казахстанской области С 2014 года до сегодняшнего дня работал заместителем руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области.