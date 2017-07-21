Ориентировки на 20-летнего военнослужащего были развешаны на вокзалах и аэропортах всех западных регионов Казахстана. Как сообщили в военной прокуратуре Западного региона, сбежавший срочник приехал в Атырау 19 июля на попутных машинах и был задержан поздним вечером 20 июля. - Он был задержан в 23.45 сотрудниками военной полиции воинской части 5546 в районе областного роддома, он был в гражданской одежде. В настоящее время решается вопрос о его отправке в воинскую часть Актау, откуда он сбежал, - рассказал заместитель военного прокурора Западного Региона Думан АБЕУОВ. Отметим, что Сергея ПЫХАЛОВА призвали в армию в 2017 году из с.Карагайлы Осакаровского района Карагандинской области. Солдат проходил срочную службу в войсковой части 6656 Национальной гвардии РК, расположенной в 22 микрорайоне г.Актау. 12 июля в промежутке между 13.00 и 14.30 военнослужащий сбежал из актауской городской поликлиники №1, куда был направлен на обследование и проходил медосмотр. На момент побега был одет в комуфлированную военную форму.