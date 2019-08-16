Иллюстративное фото из архива "МГ" С 2015 года в ДТП погибли 11 тысяч человек, 120 тысяч получили различные травмы в Казахстане. На безопасность дорожного движения влияет ряд факторов, в числе которых рост автопарка, состояние дорог, слабая профилактика правонарушений на транспорте. Ситуация усугубляется низким качеством подготовки водителей в автошколах и возможностью нелегального получения водительских удостоверений, отмечают в Генпрокуратуре. "Прокурорами выявлены факты выдачи водительских прав свыше 3 тысячам лиц на основе поддельных медсправок, а также 923 лицам, состоящим на диспансерных учетах. В стране функционируют 833 автошколы, большинство которых не обладают необходимой материально-технической базой. За три года правоохранительными органами расследовано свыше 100 коррупционных преступлений по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на строительство и ремонт дорог. Причинен ущерб на сумму свыше 7 миллиардов тенге. 55 лиц привлечены к уголовной ответственности, 24 уже осуждены", - говорится в сообщении. Отдельная критика прозвучала в части ненадлежащего качества расследования уголовных дел о ДТП. За последние два года прокурорами поставлено на учет 45 укрытых уголовных правонарушений, по 13 из которых состоялись приговоры. Глава надзорного ведомства Гизат Нурдаулетов поручил прокурорам жестко пресекать любые нарушения законности, волокиты при расследовании и добиваться строгого наказания для виновных. "По мнению членов координационного совета, необходимы электронная карта аварийно опасных участков дорог, общественный мониторинг состояния улично-дорожных сетей, ужесточение ответственности. Эти и другие меры будут учтены в едином программном документе по обеспечению безопасности дорожного движения, который будет разрабатываться МВД и Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре", - говорится в пресс-релизе. Как отметил генеральный прокурор, в 90 процентах случаев потерпевшие от насилия дети - из неблагополучных семей. "Латентный характер таких деяний требует усиления превентивной работы со стороны уполномоченных служб - ювенальной полиции, педагогов, врачей, соцработников. Немало нареканий вызывает качество расследования и раскрытия преступных деяний. С 2015 года из почти 34 тысяч заявлений о преступлениях в отношении несовершеннолетних лишь 27 процентов нашли логическое завершение. Прокурорами возобновлено 57 незаконно прерванных расследований по делам о насилии в отношении несовершеннолетних, отменено 328 прекращенных дел, выявлено 23 укрытых преступления", - сообщили в Генпрокуратуре. По итогам совместного обсуждения признано целесообразным создать на местах отдельные группы из числа сотрудников полиции и прокуроров, специализирующихся на указанной категории преступлений. Генеральный прокурор поручил обеспечить качественное расследование преступлений данной категории и добиваться соблюдения принципа неотвратимости наказания для виновных. Особо акцентировано внимание на выполнении задачи Президента об усилении уголовной ответственности за преступления против несовершеннолетних. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.