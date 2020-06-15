Иллюстративное фото из архива "МГ" В телеграм-канале МВК по нераспространению COVID-19 сообщается, что у 11 пациентов были отобраны лабораторные анализы в связи с контактом с ранее выявленными больными, у 19 человек были взяты пробы на анализы по эпидпоказаниям. - 3 пациента являются жителями района Байтерек, а остальные 27 - жители г.Уральск. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был подтверждён диагноз COVID-19. Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар. Выявлены и взяты под медицинское наблюдение лица, контактировавшие с больными, - говорится в телеграм-канале. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 14 июня по области выявлено 967 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели - 548 человек.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.