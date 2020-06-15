В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что предположительно девушка совершила суицид. - 14 июня возле центрального моста города Атырау силами "ОСО" ДЧС Атырауской области в 10.20 обнаружен и извлечён из воды труп девушки 1999 года рождения. ДЧС Атырауской области предупреждает! Подумайте о своих родных и близких прежде чем совершать необратимые поступки, - отметили в ДЧС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.