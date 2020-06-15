Сегодня, 15 июня, в региональной службе коммуникаций состоялся брифинг, на котором руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов рассказал, что в настоящее время по области зарегистрировано 967 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. - В инфекционном стационаре на лечении находятся 240 пациентов, в том числе 6 детей. Из них с бессимптомным течением болезни 64 пациента, с легкой степенью - 58 пациентов, со средней степенью - 102 и с тяжелой степенью - 16, - пояснил Болатбек Каюпов. Также он отметил, что за выходные дни в стационар поступили 47 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 4 пациентов, возраст которых - 38 лет, 73 года и двоим по 60 лет, - рассказал руководитель облздрава. - К сожалению, увеличилось количество тяжелых пациентов, особенно с пневмониями, их - 53 человека, все они кислородозависимые и находятся под кислородными масками. Болатбек Каюпов рассказал, что в отделении реанимации находится в общей сложности 7 пациентов, в палате интенсивной терапии такое же количество пациентов. - Стоит отметить, что в последнее время регистрируется большое количество тяжелых случаев, позднее обращение пациентов приводит к неблагоприятных последствиям. У нас зарегистрирован еще один летальный случай, это пациент 1938 года рождения, житель ЗКО. 5 июня он поступил в инфекционный стационар в тяжелом состоянии. Он болел сахарным диабетом второй степени и ишемической болезнью сердца. Из-за ухудшения состояния был переведен в реанимацию интенсивной терапии, 10 июня произошла остановка сердца. Заключительный диагноз - коронавирусная инфекция тяжелой степени, двусторонняя нижнедолевая очаговая пневмония и дыхательная недостаточность третьей степени, - пояснил руководитель облздрава.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.