Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Он всегда был отзывчивым и неравнодушным к чужим проблемам человеком. В 1992 году Олег Викторович окончил Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «Акушер – гинеколог». После окончания института в течение двух лет работал акушером-гинекологом в Чингирлауской ЦРБ. 21 ноября 1994 года приказом областного управления здравоохранения переведен в областной родильный дом № 3 г. Уральска на должность врача акушера-гинеколога родильного отделения и по совмещению врача санитарной авиации. С 9 июля 1996 года и по сей день проработал на должности заведующего родильным отделением. С 1996 года по 2005 год работал главным акушером-гинекологом Западно-Казахстанской области. Обладал прочными знаниями в области акушерства и гинекологии. В совершенстве владел полным объёмом оперативных навыков, необходимых в работе врача акушера-гинеколога. Являлся наставником молодёжи, новатором в области внедрения новых пренатальных технологий. Имел научные статьи в республиканских печатных изданиях. Общий трудовой стаж работы 27 лет и 10 месяцев. Олег Викторович Силантьев навсегда останется примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Его профессионализм, компетентность и преданность делу снискали ему подлинное уважение всех, кто работал с ним. Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах навсегда.