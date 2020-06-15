Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, с 1 июня, согласно постановлению правительства, в стране началась регистрация транспортных средств, зарегистрированных на граждан РК и ввезенных в страну из Армении до 1 февраля 2020 - Для регистрации транспортных средств владельцам необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, квитанции об оплате сбора за государственную регистрацию и пошлин, свидетельство о регистрации транспорта и государственные регистрационные номерные знаки, выданные в уполномоченном органе Республики Армения. Также документы должны быть переведены на государственный или русский языки и заверены нотариусом, - рассказал начальник УАП ДП Ерлан Алимагамбетов. Стоит отметить, что для разъяснения правил регистрации ТС, ввезенных из Армении, в департаменте полиции Актюбинской области работает сall-центр по номеру телефона 525-100. - С момента регистрации консультацию получили более 350 граждан и поставлено на учет 158 транспортных средств, ввезенных из Республики Армения, - добавил Алимагамбетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.