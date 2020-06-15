Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, с 8 по 10 июня на территории ЗКО проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Қару". В ходе ОПМ было выявлено три уголовных правонарушения, связанных с незаконным изготовлением и оборотом оружия, а также боеприпасов. – Кроме того, из незаконного оборота изъяты 13 патронов и один самодельный пистолет. Также в ходе проверок условий хранения зарегистрированного оружия у населения области сотрудниками полиции выявлено 82 административных правонарушения. Владельцы оружия были привлечены к административной ответственности. В результате было изъято 69 охотничьих ружья и 390 боеприпасов (патроны к гладкоствольным ружьям), - отметили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.