Трагедия произошла 13 июня в 21.50 в микрорайоне Кара Депо города Атырау. Около 20.00 ребенок вышел во двор поиграть. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, во дворе частного жилого дома родственники извлекли из выгребной ямы туалета труп шестилетней девочки. Глубина ямы - около двух метров. Специалисты ДЧС Атырауской области настоятельно просят горожан не оставлять без присмотра детей.