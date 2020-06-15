Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, возгорание частного двухквартирного жилого дома в селе Дарьинское района Байтерек произошло 15 июня в 00.02. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. – В результате пожара произошло обрушение кровли. На месте было обнаружено тело мужчины, предположительно это владелец сгоревшей квартиры. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории и сотрудники департамента полиции. Причина смерти и причина пожара устанавливаются. Со слов соседей и участкового, мужчина злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни. Кроме того, он неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, - сообщил Нуралы Мусиев. На месте пожара работали четыре пожарных и две единицы техники. Возгорание удалось ликвидировать в 1.48. Стоит отметить, что с начала года в области произошел 141 пожар в жилом секторе, в которых погибли три человека и семь человек получили травмы различной степени тяжести. – Часто пожары происходят по причине алкогольного опьянения граждан, которые грубо нарушают правила пожарной безопасности. Алкоголь затуманивает разум человека, и в этом состоянии человек становится неконтролируемым и может совершить самые непоправимые поступки, поступки которые порой нельзя исправить, - заключил Нуралы Мусиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.