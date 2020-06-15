Мама и сын погибшей Екатерины Ананьевой возмущены тем, что в городе ходят слухи о том, что подозреваемые в смерти женщины купили им квартиру и дали денег, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала мама погибшей Екатерины Вера Ворожбет, ее дочь всегда была открытой, доброй и жизнерадостной женщиной. Работала женщина ведущим специалистом в АО "Жайыктеплоэнерго". В день трагедии
, 6 июня, она весь день работала на своей даче. В тот же день в 22.15 Екатерина погибла под моторной лодкой.
– Я много лет проработала в школе и всегда учила своих учеников честности, доброте, справедливости и взаимовыручке. Своих детей я воспитала также, Екатерина у меня была очень доброй и воспитанной, у нее всегда была тяга к учебе, закончила институт, собиралась получить второй диплом. Она была душой компании, законопослушным человеком. Я ей подарила дачу, она обожала там работать, Катя буквально с нуля подняла участок, посадила цветы, могла целыми днями работать. В тот злополучный день она тоже там работала. Некоторые говорят, что она была выпившей, но это не так, Катя была за рулем, соседи могут подтвердить. Она купается всего один раз в год, в этом году одного раза было достаточно, чтобы ее просто убили, - говорит женщина.
Сын погибшей Екатерины Роман Ананьев рассказал, что помощник следователя, которая занимается этим делом ясно сказала, что виновник трагедии найден и скоро придет просить прощения.
– Проблемы у нас со следствием. Нам на днях в кабинете у следователя сказали, что люди пришли с повинной, чтобы мы готовились к тому, что якобы они придут к нам просить прощение. На следующий день они отказались от своих слов и заявили, что никто не приходил. Хотя из разных источников мы узнавали, что подозреваемые есть и они сами пришли (в полицию - прим.автора), - рассказал молодой человек.
Между тем, родственники утверждают, что сами нашли свидетелей трагедии, которые видели, как два катера устроили гонки в тот вечер. Теперь они просят следователей, чтобы те опросили свидетелей, которых нашли родственники.
– Они (катеры - прим.автора) плыли на большой скорости, на одном катере был молодой человек и девушка с длинными распущенными волосами. На берегу сидели рыбаки, другие отдыхающие, было светло. Но следователи ни одного свидетеля не вызвали, никого не опрашивали. Мы думаем, что дело специально затягивают. Ведь это не машина, это катер, их у нас очень мало, тем более таких мощных. Наш случай первый по всей области, неужели нельзя вызвать специалистов из соседних регионов? В соседней Мангистауской области каждое лето происходят такие случаи. Можно же привлечь их специалистов. Полицейские якобы нашли четыре катера, которые соответствуют по мощности и сейчас снимают моторы. Тело нам не отдают, мы провели 9 дней, говорят, только еще через 10 дней мы сможем похоронить Катю. Говорят, будут проводить экспертизу и прикладывать винты катеров на раны. Раз на то пошло, мы можем провести независимую экспертизу. Неужели у нас нет грамотных и честных полицейских? Неужели такие бывают только в кино и в сериалах? Ведь логично, что если у него есть такой мощный катер, значит он очень богатый. Таких катеров на весь город может и наберется штуки три, не больше. Преступление можно было раскрыть за три дня, на мосту стоят камеры, есть свидетели. Свидетелей не опрашивали, записи наверняка уничтожили, - возмущается Вера Ворожбет.
По словам мамы погибшей, родственники сами провели небольшое расследование и выяснили, что на катере был установлен двигатель фирмы Yamaha. Они узнали, что катер был белого цвета, впереди установлено стекло, а по бокам не было поручней. За рулем, по словам родственников, мог находиться несовершеннолетний юноша.
– Сказали, что это сын одного из местных "олигархов". Мы хотим справедливости, чтобы нашли виновного, хотим посмотреть убийце в глаза. Мы до сих пор не верим в произошедшее. Люди говорят, якобы нам купили квартиру, предложили много денег (подозреваемые в смерти Кати - прим.автора). Мы официально заявляем, что никакой квартиры не было и денег тоже. Приниматься все это не будет, нам ничего не нужно. Мы хотим лишь, чтобы виновных наказали по закону, - заявила Вера Ворожбет.
Мама и сын погибшей Екатерины до сих пор не могут поверить в происходящее.
– Она купалась на пляже, там нет знаков, что купание запрещено. Там все купаются, дети мои всегда там купались, там пляж, песок, деревья. Катерина очень хорошо плавала, далеко в тот день не заплывала, подруга говорит, что она плавала возле берега. А полиция искала вовсе не в том месте. Мне уже скрывать нечего, бояться нечего. Мы знаем, что деньги правят миром, у всех в глазах только доллары. Как им вообще спокойно спится? Ребенок остался без матери, я осталась без дочери, без поддержки. Мать растит дочь для себя, чтоб в старости была опорой. Катя была моей защитой, у нее были расписаны все дни. У нее планов на 50 лет вперед было, дочь не собиралась умирать. Сейчас у меня одна надежда на высший суд, Бог распорядится по своему, - плача говорит Вера Ворожбет.
К слову, голову
40-летней Екатерины Ананьевой до сих пор не могут найти. Руководитель водолазно-спасательной службы ОСО ДЧС ЗКО Алексей Еремеев сообщил, что поиски головы погибшей велись в течение четырех дней и на сегодняшний день работы приостановлены.
– Мы 2-3 раза полностью обследовали тот квадрат, который нам указали. Дно водоема очень захламлено, видимость нулевая, особенно под мостом много арматуры, сваи, вода мутная, что даже фонари не берут, искали на ощупь. На поиски головы ежедневно выезжали 4-5 человек. Кроме этого, мы прошли по предполагаемому пути следования катера. Но, к сожалению, поиски оказались безрезультатными, - сообщил Алексей Еремеев.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что тело Екатерины Ананьевой находится на судебно-медицинской экспертизе.
– В настоящее время начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации речного транспорта", проводятся следственные мероприятия. С повинной никто не приходил. Сотрудники полиции работают по этому делу, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
