Управление по инспекции труда Актюбинской области сообщило результаты расследования относительного несчастного случая, который произошел на заводе хромовых соединений 28 мая. Из-за термического ожога при производстве работ четыре человека погибли на месте, еще один умер в больнице. Шестой пострадавший продолжает лечение. - 28 мая в цехе №4 по производству оксида хрома АЗХС произошел групповой несчастный случай со смертельным исходом. 11 июня комиссия по расследованию этого дела завершила свою работу, материалы готовим для передачи в департамент полиции. Степень вины работодателя составляет 80%, работников - 20%. Основная причина – нарушение охраны труда, неудовлетворительная организация производства работ, грубое нарушение со стороны пострадавших. Члены комиссии встретились с семьями пострадавших, разъяснили им права на социальную помощь. АЗХС им выделил уже более 23 млн тенге, предприятие будет продолжать помогать семьям, в том числе и с жильем, - сообщил руководитель отдела управления по инспекции труда Актюбинской области Куаныш Камиев. По словам Куаныша Камиева, несчастный случай произошел во время очистных и ремонтных работ в емкость объёмом 50 кубических метров. - В этой емкости смешивается несколько химических веществ. Там есть механизм типа мешалки. Рабочие чистили и ремонтировали его. Что в емкости есть неполадки, указала ночная смена. Запись об этом есть. Смена, которая с утра приступила к работе, получила задание устранить неполадки. Первый раз все провели согласно правилам. Рабочие запустили автоклав, но в емкости что-то задевало, как рассказывают очевидцы. Вход в емкость есть сверху и с боковой стороны. Один из погибших с верхнего люка залез, очищал механизм, подал ведро, в это время пошел пар. Работники, пытаясь спасти друг друга, один за другим пошли в эту емкость, и погибли. Им надо было все приостановить, и вызвать руководство, - добавил Куаныш Камиев. К слову, работа цеха №4 Актюбинского завода хромных соединений временно приостановлена.