По данным РГП "Казгидромет", 16 июня в Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность, температура воздуха днем составит +32 градуса, ночью +15. В Атырау осадков не ожидается, днем +34 градуса, ночью +20. В Актау синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, днем +35 градусов, ночью +27. 29 градусов жары ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов.