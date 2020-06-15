Простаивавший в течение четырех лет откормочный комплекс заработает в ЗКО
В мае этого года предприятие, которое находится в селе Янайкино района Байтерек, было продано компании ТОО «Ак Орда Capital», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Вопрос простаивания откормочной площадки в районе Байтерек долгое время не находил своего решения.
По инициативе акима ЗКО Гали Искалиева совместно с АО «КазАгроПродукт» была налажена работа по поиску потенциальных инвесторов, в результате чего определился инвестор, который вложит в возобновление и повышение мощности комплекса порядка 4,1 млрд тенге.
- Изначально откормочный комплекс в селе Янайкино был введен в эксплуатацию в 2010 году. Для постановки скота на интенсивный откорм закупали бычков у сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств области, частично производился закуп скота из частных подворий населения. С 2016 года предприятие приостановило свою деятельность, - отметили в пресс-службе акимата ЗКО.
- В настоящее время начались работы по восстановлению откормочного комплекса, который теперь называется «Янайкино». Согласно плану, в августе начнется прием скота. Компания планирует развивать откормочный комплекс, направляя 70% продукции за рубеж, а 30% продукции пойдет на производство колбасных изделий. При этом предприятие имеет долгосрочные контракты по экспорту мяса и мясной продукции с иностранными партнёрами. В рамках данного проекта будет создано 160 новых рабочих мест, - пояснили в акимате ЗКО.
Как отметил Гали Искалиев, крестьянские хозяйства должны поддержать откормочный комплекс в выходе на полную мощность. Это работа выгодна обеим сторонам.
Глава региона подчеркнул, что здесь будут созданы условия для подготовки местных специалистов в сфере животноводства.
- В целом по области за пять месяцев этого года производство мяса в живом весе составило 25,7 тысячи тонн и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года почти на 5%. По итогам пяти месяцев этого года во всех категориях хозяйств области поголовье КРС увеличилось на 4,2% и составило 706,2 тысячи голов, - рассказал глава области. - На позитивные сдвиги в животноводстве оказывает влияние государственная поддержка. Ежегодно выделяется около 4 миллиардов тенге. Необходимыми условиями ускоренного развития животноводства является и привлечение инвестиций. На сегодня по области зарегистрировано 14 типовых откормочных площадок, оснащенных необходимой инфраструктурой, общей вместимостью около 28 тысяч голов.
Напомним, два года назад восстанавливать откормплощадку собирались инвесторы из Ирландии. В прошлом году восстановлением откормочного комплекса "Crown Батыс" планировал заняться инвестор из Караганды.
Фото предоставлено пресс-службой акимата ЗКО
