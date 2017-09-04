Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, специализированный административный суд г.Уральска, рассмотрел административное дело в отношении гражданина Узбекистана по факту незаконного пребывания на территории Республики Казахстан и вынес постановление о его выдворении за пределы государства. - Из материалов дела следует, что иностранный гражданин въехал в Казахстан в сентябре 2016 года и проживал на территории государства без соответствующей регистрации до августа 2017 года. Суд признал его виновным по статье 517 ч.2 КоАП РК "Незаконное пребывание в РК" и назначил административное взыскание в виде выдворения за пределы территории РК, - рассказали в пресс-службе суда ЗКО. К слову, с начала 2017 года суд привлек к ответственности за аналогичные правонарушения порядка 300 иностранных граждан, среди которых в основном граждане Узбекистана и России. Административное взыскание в виде штрафа назначено 77 лицам на общую сумму 2,6 млн тенге, 185 лицам назначен административный арест и 38 иностранных граждан выдворены за пределы РК.