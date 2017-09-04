Новые детские аттракционы, установленные в Атырау ровно месяц назад, уже во всю облюбовали взрослые, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Возмущенные родители в социальных сетях выложили фото развлекающихся на детской площадке взрослых людей. Оплеванные качели и карусели, облитые пивом скамейки, окурки, мусор и жвачка - все, что остается от непрошеных гостей нового детского городка.

 - Дорогие жители красивого города Атырау! Эта  площадка для детей от 2 до 12 лет. Почти каждый день вижу такое, устаешь каждому делать замечание. Все оплевано, в жвачках, везде мусор. Как с этим бороться? - Поставьте камеру или огородите, или сделайте площадку платной, пока все не сломали, - обращается к ответственным лицам местная жительница Майра ХУСАИНОВА.

По словам родителей, на площадке, построенной  на средства спонсоров, развели полную антисанитарию - резиновое покрытие подметают очень редко, толстый слой грязи и разлитые напитки вызывают полное отвращение. За сломанные качели и карусели и вовсе никто ответственности не несет, рядом стоящий биотуалет также вычищается очень редко. Видео, присланное очевидцами на горячую линию Whats App, служит тому подтверждением. HFNDtZ248_Q 89_foKOn3uY Напомним, что новый детский городок по ул. Сатпаева был построен за счет благотворительного фонда "Саби" на сумму 77 миллионов тенге по договоренности с акиматом г.Атырау. Проект является авторским и не имеет аналогов в Казахстане. Камилла МАЛИК Фото Майры ХУСАИНОВОЙ