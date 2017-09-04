- Дорогие жители красивого города Атырау! Эта площадка для детей от 2 до 12 лет. Почти каждый день вижу такое, устаешь каждому делать замечание. Все оплевано, в жвачках, везде мусор. Как с этим бороться? - Поставьте камеру или огородите, или сделайте площадку платной, пока все не сломали, - обращается к ответственным лицам местная жительница Майра ХУСАИНОВА.По словам родителей, на площадке, построенной на средства спонсоров, развели полную антисанитарию - резиновое покрытие подметают очень редко, толстый слой грязи и разлитые напитки вызывают полное отвращение. За сломанные качели и карусели и вовсе никто ответственности не несет, рядом стоящий биотуалет также вычищается очень редко. Видео, присланное очевидцами на горячую линию Whats App, служит тому подтверждением. HFNDtZ248_Q 89_foKOn3uY Напомним, что новый детский городок по ул. Сатпаева был построен за счет благотворительного фонда "Саби" на сумму 77 миллионов тенге по договоренности с акиматом г.Атырау. Проект является авторским и не имеет аналогов в Казахстане. Камилла МАЛИК Фото Майры ХУСАИНОВОЙ
Две улицы перекроют в Уральске во время Айт намаза
Горожан просят заранее планировать свой маршрут.
В Уральске почтили память полицейского, погибшего, спасая девушку
На момент героического поступка сержанту было всего 24 года.
В Казахстане изменили правила перевода детей из школы в школу
Подавать документы на перевод теперь можно во время каникул.
Редкое осложнение кори: в ЗКО у 11-летнего ребёнка диагностировали панэнцефалит
Панэнцефалит приводит к поражению центральной нервной системы, снижению умственных способностей и в некоторых случаях может закончиться лета...
Кредит без сюрпризов: что обязательно проверить перед подписанием договора
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, на что обратить внимание перед оформлением кредита, чтобы избежать пер...
Пропавший в больницах: почему полиция прячет избитого монтировкой Асета Матаева от адвокатов
Вчерашний день принес новости, в которые поначалу отказывался верить каждый, кто виделся с руководителем МИА «КазТАГ» буквально накануне. За...
Фальшивые справки форм №075 и №086: на западе Казахстана задержали медсестру
Стоимость справок составляла от 5 до 10 тысяч тенге.
В ЗКО введут ограничения для грузового транспорта на трассах
Ограничения направлены на предотвращение разрушения дорожного покрытия в период весенней распутицы.
Логика реформ-6: Окно возможностей в меняющемся мире
В предыдущей статье (см. "Логика реформ-5: Влиятельный парламент") речь шла о трансформации представительной власти в Казахстане....