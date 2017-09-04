Возмущенные родители в социальных сетях выложили фото развлекающихся на детской площадке взрослых людей. Оплеванные качели и карусели, облитые пивом скамейки, окурки, мусор и жвачка - все, что остается от непрошеных гостей нового детского городка.

- Дорогие жители красивого города Атырау! Эта площадка для детей от 2 до 12 лет. Почти каждый день вижу такое, устаешь каждому делать замечание. Все оплевано, в жвачках, везде мусор. Как с этим бороться? - Поставьте камеру или огородите, или сделайте площадку платной, пока все не сломали, - обращается к ответственным лицам местная жительница Майра ХУСАИНОВА.