Фото из соцсети ВК Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 3 сентября в 18.30 на 10 километре трассы Уральск –Атырау столкнулись грузовая «ГАЗель» и «КамАЗ». - «ГАЗель» ехала по трассе Уральск-Атырау в восточном направлении. По каким-то причинам 54-летний водитель не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в «КамАЗ». Водитель «ГАЗели», не приходя в сознание, скончался на месте, а пассажирка этого же автомобиля была госпитализирована в Областную клиническую больницу, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК – «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Нурданата БЕРКИНГАЛИ, после ДТП в Областную клиническую больницу была доставлена женщина 1971 года рождения. - На сегодняшний день она находится в нейрохирургическом отделении, ее состояние оценивается как средней тяжести. У женщины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, - сообщил Нурданат БЕРКИНГАЛИ.