На горячую линию What's App местные жители прислали фото утренней пробки у вновь открывшейся Специализированной технической гимназии. Нескончаемый поток машин сковал буквально все дороги в данном микрорайоне. Территория рядом с учебным заведением полностью заставлена машинами, положение не спасает даже большая парковка. По словам местных жителей, в данном районе города до открытия гимназии существовала большая проблема с общественным транспортом - непрактичный и непродуманный маршрут, а также нехватка автобусов на линии заставляли страдать жителей ровно 7 лет, сегодня из-за больших пробок отсюда и вовсе невозможно уехать в город. - Мы вышли из дома в 7.30, уехать удалось только в 8.15 - долго ждали автобус. Он приехал, но мы еще полчаса стояли в пробке, невозможно так ездить ежедневно, - рассказывает жительница микрорайона Нурсая Гульшат ТЕМИРГАЛИЕВА. В день открытия гимназии, 2 сентября, в микрорайне наблюдался большой дорожный коллапс, машины двигались со скоростью 10 км/ч, такая же ситуация в микрорайоне была и сегодня, 4 сентября, в первый день нового учебного года. Жители переживают, что если не решить проблему вовремя, дорожный хаос здесь будет повторяться ежедневно. Отметим, что в микрорайоне Нурсая в новом учебном году были сданы в эксплуатацию сразу две школы - обе рассчитаны на 624 места. Если в школе №37 обучаются дети, проживающие в данном микрорайоне, в СТГ - большая часть учеников приезжает на занятия со всех районов города.