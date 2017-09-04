ДТП произошло 30 августа в 11 часов в микрорайоне №4, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Как рассказал водитель фуры, он выезжал со стороны Желаевской трассы на улицу Сырыма Датова. - Когда я выезжал на улицу Сырыма Датова, я видел, как с автопарковского путепровода спускаются две легковые машины, и там не было «Нивы», которая в меня врезалась. После поворота, проехав "лежачего полицейского", я заметил, что женщина стоит перед пешеходным переходом с ребенком, и она собирается переходить дорогу. Спустя несколько секунд услышал сильнейший свист тормозов, потом удар в прицеп. Как мне рассказали свидетели ДТП, два автомобиля марки «Нива», принадлежащие охранному агенству, ехали со стороны автопарковского путепровода. Когда они заметили пешехода, водитель одной машины успел притормозить, а водитель другой "Нивы", пытаясь уйти от столкновения, не справился с управлением и врезался в мой прицеп. Теперь мне нужны свидетели, чтобы доказать свою невиновность. Слов свидетелей недостаточно, нужна видеофиксация, - рассказал водитель фуры Александр ЗАЯЦ. Александр ЗАЯЦ заявил, что готов заплатить за это видео и гарантировать анонимность. Напомним, 30 августа по улице Сырым Датова, в микрорайоне №4 произошло столкновение автомобиля марки "Нива" и фуры груженной цементом, после чего "Нива" перевернулась на крышу.