Иллюстративное фото с сайта vlg-media.ru - Трое монтажников занимались прокладкой подземных канализационных труб. Внезапно одна из стен траншеи обвалилась и всех рабочих засыпало землей. Двоих монтажников удалось спасти, один рабочий погиб. После оказания первой медицинской помощи пострадавшие с различными травмами были доставлены в районную больницу.- сообщили в ДЧС Атырауской области. Отметим, что пострадавшие рабочие являются сотрудниками ТОО «Тараз Саулет». На место происшествия выезжали 4 человека личного состава и и 1 единица техники подразделения ДЧС Атырауской области.