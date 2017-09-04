По словам организатора «Автотюнинг Шоу» Екатерины БАННОВОЙ, в выставке приняли участие 50 автомобилей в категориях: джипер, ретро, классика, тюнинг, спорт. - Наш показ авто приурочен ко Дню города. В первую очередь, перед нами была поставлена задача - расширить кругозор молодого поколения. Мы хотим, чтобы молодежь нашего города была более продвинута. Нами представлены авто разных марок, уровней и классов. Цель сегодняшнего шоу - создать для уральцев праздник, наполнить всех позитивом. Кроме того, хотим показать, что не надо иметь «толстый кошелек», хватает всего лишь желания и можно добиться поставленных целей. То есть если очень захотеть, то в любом случае можно накопить и приобрести автомобиль. Помимо этого, выставка проходит для общения и обмена опыта между автолюбителями, - сообщила Екатерина БАННОВА. Как рассказал организатор «Автотюнинг Шоу» Дмитрий КОНОНЕНКО, подобные выставки машин ими уже проводились, но на официальном уровне они проводят шоу впервые. - Автомобили отбирались для выставки в совершенно разных категориях. Для всех возрастов автолюбителей, то есть как для молодежи, так и для более взрослого поколения. Также сегодня мы презентуем свой автомобиль, который оформили в интересном стиле. Это обычная машина, которую могут позволить приобрести 70% населения нашего города, "Приора" в тюнинге, оклеена пленкой. Стоить отметить, что оклейка в Казахстане разрешается, достаточно просто зарегистрировать это в ДВД, - пояснил Дмитрий КОНОНЕНКО. - На выставке планировали показать 25 машин, но приехало вдвое больше. Каждый участник выставки хочет поделиться знаниями и показать своё авто. К примеру, в шоу участвует автомобиль с битым багажником, но ее владелец поставил линзы, спойлер. Сегодня он всем доказал, что безумно любит свою машину. Как рассказал один из самых юных участников выставки 17-летний Асылжан, он приехал из Бокейорды со своим братом. - Приехал я показать автомобиль моего дедушки"Москвич" 1986 года выпуска. Он в хорошем состоянии, то есть в нем все еще стоковое, нечего поменяно не было. Мне было очень интересно посмотреть на другие машины. Сам люблю классические авто, себе бы тоже купил "Москвич", - отметил Асылжан. Владелец "Мерседеса" Мэлс был приятно удивлен излишним вниманием уральцев к его автомобилю. - Очень много желающих посмотреть мой автомобиль, посидеть за рулем на водительском кресле. Многие девушки охотно позируют и фотографируются на фоне авто. Его я приобрел четыре месяца назад, могу сказать, что это внедорожник с хорошей проходимостью, - отметил Мэлс. Стоит отметить, что в рамках шоу были проведены различные соревнования. Победители были награждены призами от спонсоров.