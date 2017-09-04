Дожди в области пройдут 4 и 5 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", температура воздуха днем, 4 сентября, составит +23...+25 градусов. - Ночью температура воздуха понизится до +13...+15 градусов. Также в области ночью 4 и 5 сентября ожидаются дожди, - отметили в "Казгидромет".  