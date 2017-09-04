С 30 по 31 августа в Атырау прошел международный молодежный форум "Sarayşiq.Upgrade 2017", гостями которого стали известные личности в областях кинематографии, экологии и медицины. В работе форума приняли участие 150 делегатов, это начинающие режиссеры, операторы, молодые медики, экологи, государственные служащие, волонтеры, молодые таланты, студенты и другие активисты из Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской областей, а также приграничных областей России. В качестве тренеров форума выступили такие известные люди, как сценарист и режиссер Аскар БИСЕМБИН, эколог Лаура МАЛИКОВА, заместитель председателя Комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК Берик ШАРИП, известный актер Санжар МАДИЕВ и другие. В рамках программы форума участники посетили сакральные места Атырауской области, в том числе городище Сарайшык, который был внесен в карту проектов «Сакральная география Казахстана». - Это уникальное место по своей энергетике, здесь каждый клочок земли дышит историей казахского народа, - поделился впечатлениями актер Санжар МАДИЕВ. – Городище Сарайшык - место, где нашли свой покой семь ханов нашего народа, безусловно, представляет интерес для кинематографа. Я сам с удовольствием стану инициатором съемок художественного фильма об истории этих мест. Форум работал в трех направлениях: кинематография, экология и медицина. В рамках форума была создана уникальная дискуссионная площадка между молодёжью, деятелями экологии, медицины и киноиндустрии, где любой мог встретиться с потенциальным заказчиком и инвестором, открыть новые горизонты и продемонстрировать свой потенциал.