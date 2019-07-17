Об этом сообщила руководитель отдела профессиональной практики студентов и мониторинга трудоустройства выпускников ЗКМУ имени Марата Оспанова Алтын Алмагамбетова. По ее словам, в текущем году вуз выпустил 838 врачей общей практики, педиатров, терапевтов, акушер-гинекологов, хирургов, в том числе 729 интернов и резидентов по 18 по узким специальностям. - Особенностью этого года является вступившее в силу Постановление Правительства РК 2012 года о том, что выпускники, обучавшиеся по государственному образовательному гранту должны отработать 3 года в государственных медицинских учреждениях. Из общего количества выпускников 111 – обучались по сельской квоте, то есть они в обязательном порядке должны отработать в сельской местности. Кроме того, в текущем году выпускники занимались поиском работы на сайте enbek.kz . Хочу отметить, что ежегодно медицинские вузы самостоятельно распределяют выпускников и проводят различные мероприятия по трудоустройству будущих врачей уже с сентября. С начала учебного года мы тесно работаем со всеми выпускниками, собираем потребность в медицинских кадрах Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской областей и в течение года организовываем встречи с работодателями, представителями областных управлений здравоохранения, ресурсных центров, то есть создаем все условия для качественного трудоустройства, - рассказала Алтын Алмагамбетова. В феврале в ЗКМУ проводится предварительное распределение с приглашением большого количества представителей медицинских учреждений Западного региона, в ходе которого они могут встретиться с потенциальными сотрудниками, а в апреле - окончательное. В текущем году количество обучающихся по государственному гранту составило 583 человека, в том числе выпускники интернатуры и резидентуры. 124 из них освобождены от так называемой отработки: это те, кто находится в декретном отпуске, беременные, и имеющие детей до 3-х лет. В целом, количество тех, кто может не отрабатывать, но подлежат распределению, составляет 460 человек. Согласно результатам республиканской комиссии Министерства здравоохранения на сегодняшний день распределены 460 человек, 40% из них - 185 направились в сельскую местность. - Это радует, учитывая, что на селе у нас, к сожалению, наблюдается дефицит кадров, в связи, с чем и принимаются меры по решению данной проблемы. В результате внесенных изменений и дополнений в Постановление, в сельских медпунктах, семейно-врачебных амбулаториях и районных больницах будут работать все, кто отучился по сельской квоте и по государственному гранту. Со стороны Правительства страны принимаются меры по решению проблемы, связанной с дефицитом кадров на селе. В частности, предусмотрена большая социальная поддержка: им предоставляется бесплатное арендное жильё, за счет различных источников финансирования выплачиваются подъемные, а также другая необходимая помощь. Во время встречи с выпускниками медицинских вузов в режиме онлайн министр здравоохранения Елжан Биртанов попросил их принять активное участие в акции «С дипломом в село», пообещав создать все условия для молодых специалистов, которые начнут свою трудовую деятельность на селе, - рассказала Алтын Алмагамбетова. В основном, районные больницы испытывают дефицит во врачах общей практики – это самая востребованная профессия на селе, также наблюдается острая нехватка педиатров, акушер-гинекологов, анестезиологов, реаниматологов, а также узких специалистов: отоларингологов, анестезиологов, офтальмологов. - Сельчане должны получить медицинское обслуживание на высоком уровне, не хуже чем в областном центре. Чтобы улучшить качество оказываемых медицинских услуг, мы и направляем наших выпускников в село, - заключила руководитель отдела профессиональной практики студентов и мониторинга трудоустройства выпускников.