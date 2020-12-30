Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки, 29 декабря, было зарегистрированы 726 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из низ 43 случая приходится на ЗКО. Всего в стране подтверждено 153 925 случаев, из них 9 162 в ЗКО. - На 30 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 070 человек, из них в стационарах находится 5 072 пациента. Из числа заболевших КВИ в тяжелом состоянии находится 257 пациентов, 45 пациентов в состоянии крайней степени тяжести и 41 пациент на аппарате ИВЛ, - пояснили в МВК РК. Кроме того, в МВК сообщили, что на 28 декабря было зарегистрировано 170 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 случаев с летальным исходом. - С 1 августа зарегистрировано 45 630 заболевших, 498 случаев с летальным исходом, всего выздоровели 32 982 человека, - отметили в МВК РК.