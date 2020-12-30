Об этом сообщает Атырауская областная служба коммуникаций. - Сегодня число достопримечательностей города пополнилось еще одним величественным объектом. Наш голубой флаг гордо зареял в вышине. В свое время наши предки создали сильное государство, покрыв славой свои знамена. Поэтому флаг является для нас священным символом, укрепляющим наш дух. Водрузить гигантский флаг на родной земле - это высокая честь, повод для гордости. Флагшток станет украшением нашего города, придавая ему величавый вид, - отметил Махамбет Досмухамбетов. Высота флагштока 91 м. Он представляет собой стальную многогранную коническую или круглоконическую опору со встроенным ручным или электроприводом для постоянной демонстрации флага. Композиция флагштока включает также ансамбль эркерной композиции дугообразной формы, длиной 80 м и фонтаны. В центральной части композиции расположена карта Республики Казахстан из бронзы, в верхней части центральной композиции установлен Герб Республики Казахстан, по краям центральной композиции размещен Гимн Республики Казахстан. Сам флагшток представляет собой стальную многогранную коническую или круглоконическую опору со встроенным ручным или электроприводом для постоянной демонстрации флага размером 29х14,5м. Теперь на площади, где расположены государственные символы страны, будут проводиться торжественные мероприятия. - От имени всех сотрудников ТШО я желаю вам всем всё то, что символизирует флаг Республики Казахстан - стойкости, изобилия, мира, а также новой надежды на благополучный 2021 год! Пусть этот флагшток радует всех нас долгие годы!, -сказала Генеральный директор Тенгизшевройл Имер Боннер во время церемонии открытия. Строительство флагштока реализовано при спонсорской поддержке ТОО «Тенгизшевройл» в рамках добровольной программы социальных инфраструктурных проектов «Игілік». Касательно безопасности объекта проектный менеджер «Кастадор» Эдуард Иль сообщил следующее: «В первую очередь были усилены меры контроля качества, обновленный флагшток перепроверяли несколько специалистов из разных стран. Также, инженеры США создали компьютерную модель конструкции и с помощью симуляции погодных, атмосферных, ветровых нагрузок определили самые безопасные варианты обслуживания флагштока». Как заявил подрядчик, на 6500 квадратных метрах вокруг флагштока планируется высадить зеленые газоны, 8500 саженцев кустарников в виде живой изгороди, 44 хвойных и 70 лиственных деревьев. А прилегающую к комплексу территорию украсят клумбы роз. Для полива зелени предусмотрена автоматизированная система, оборудованная датчиками. Она позволяет с точностью до миллилитров дозировать необходимое растениям количество воды и доставлять ее непосредственно к корневой системе деревьев.