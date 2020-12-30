Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы Атырауской области, 22 декабря поступило заявление от 29-летнего горожанина, проживающего в микрорайоне Нурсая города Атырау,. - Выяснилось, что 38-летняя мошенница, войдя в доверие мужчины, пообещала помочь приобрести 3-х комнатную квартиру и получила от него 2 миллиона тенге. В итоге оставшийся без денег и без обещанной квартиры, горожанин понял, что попался на удочку мошенника. По данному делу управлением полиции города Атырау начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество", - рассказали в пресс-службе. Как стало известно, полицейским удалось задержать подозреваемую. В настоящее время проводятся допросы.