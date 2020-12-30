Представителей садоводческого общества «Речник», который находится на самой окраине города и где проживает круглогодично большое количество людей, обратились с жалобами на коммунальные службы. Сейчас в зимнее время здесь не чистят дороги, поэтому автобусы не доезжают до дач. Отсутствует электро- и водоснабжение, участковый инспектор полиции практически не бывает и не проверяет положение дел. Отсутствие контроля со стороны правоохранительных органов дает почву для совершения различных правонарушений. Марат Каженов взял на заметку обращение и вместе со своим запросом направит в акимат города Уральска для принятия мер. Задача партии Nur Otan – повысить качество жизни жителей в регионах и данный случай как раз требует не просто улучшение условий проживания граждан, а вообще создания нормальной среды для жизни в цивилизованной стране.Дед внука-школьника уже не первый раз обращается в различные органы. Сегодня пришел в партию Nur Otan с жалобами на нашествие бродячих собак, которые представляют опасность для детей, особенно начального звена школ. Проблема отлова бродячих собак в Уральске в этом году обострилась как никогда. Из-за одного недобросовестного поставщика данных услуг в городе не отлавливают бесхозных животных. И эта проблема стала одной из актуальных, несмотря на то, что ввели стерилизацию дворняг. Зубы-то животных остались на месте и по-прежнему угрожают людям. Городские власти ищут решение проблемы. Члены партии Nur Otan теперь берут на контроль данный вопрос. Третье обращение было в онлайн-режиме посредством видеозвонка. Супруга участника боевых действий в Карабахе интересовалась: имеет ли муж право встать в очередь на жилье как ветеран войны? В беседе выяснили, что семья уже владеет домом, где проживает вместе с ними сын-инвалид 3 группы. В данном случае супруги не могут претендовать на жилье из государственного фонда, так как владеют недвижимостью. Сын тоже не имеет право, так как законодательно на жилье могут претендовать инвалиды 1 и 2 группы. Общественная приемная областного предвыборного штаба партии Nur Otan ежедневно принимает граждан в удобном для них формате. С ними работают кандидаты в депутаты областного маслихата, помогая решить проблемы, дать разъяснения и помочь в содействии в различных вопросах.Желающие могут обратиться по телефону 24 44 77 и рассказать о своей проблеме. Каждое обращение граждан в обязательном порядке будет тщательно изучено, если будет необходимость, то привлечены специалисты соответствующих структур и госорганов. Партия Nur Otan старается максимально помочь человеку и это она доказала своими делами. Поэтому люди верят партийцам, о чем свидетельствует то, что общественные приемные являются вторым органом в Казахстане, после судов, куда обращаются граждане за поддержкой и получают ее.