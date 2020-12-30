Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, с 15 декабря этого года по 7 января 2021 года на территории города проводится ОПМ "Пиротехника", целью которого является выявление незаконной продажи фейерверков. В полиции рассказали, что торговать пиротехническими изделиями разрешено в специализированных магазинах, у которых есть лицензия. Реализовывать фейерверки на рынках запрещается, за это правонарушение грозит административный штраф в размере 69 450 тенге. Впрочем за запуск фейерверков после 23.00 тоже могут составить административный протокол по статье 437 КоАП РК "Нарушение тишины", штраф для физических лиц составит 13 890 тенге, для субъектов малого предпринимательства - 55 560 тенге.