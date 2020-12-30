егиональной палаты частных судебных исполнителей Западно-Казахстанской области Адилем Сюнтиевым. Он рассказал, что их сотрудник который устроил побег от полицейских, скорее всего будет исключен из палаты.

- За неоднократные нарушения мы направили представление на исключение из палаты.

Адиль Сюнтиев.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 30 декабря примерно в оо.30 по улице Т.Масина был остановлен автомобиль марки "Тойота". - За рулем авто находился 33-летний житель Уральска. Во время беседы было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В связи с чем сотрудниками полиции был составлен протокол по статье 613 КоАП РК "Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции), уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения" и направлен для принятия решения в суд Уральска, - рассказали в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что при задержании водителя полицейским пришлось применить наручники, так как мужчина оказывал сопротивление при задержании, пытался убежать и оскорблял силовиков. Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился судисполнитель региональной палаты частных судебных исполнителей ЗКО - Алтынбек Бикмухамбетов. Автомобиль правонарушителя был водворен на штрафстоянку. А на водителя автомобиля помимо составили еще один протокол по статье 230 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании". Корреспонденты "МГ" связались с заместителем руководителя рПока вопрос до конца не рассмотрен и он является официальным работником. Почему он так сделал ответить не можем, возможно, он просто гулял с друзьями. В палате он работает около года. На работу пьяным не приходил, - отметил

