Житель Атырау привязал к машине сани и прокатил девушку (видео)

Любителей эстрима задержали полицейские, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 12Lw0K_iAcc Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 29 декабря в 1:07 инспекторы видеонаблюдения Центра оперативного управления УП г. Атырау во время проверки территории города вблизи центрального моста заметили автомобиль. К машине были прицеплены сани, а в них девушка. - За ними оперативно отправили патрульную полицию. Полицейские остановили автомобиль марки «Хюндай Туксон» с прицепом в виде санок, в которых сидела 22-летняя девушка. На водителя 2000 года рождения, составлен административный протокол по части 1 статьи 595 КоАП РК «Нарушение правил дорожного движения», - рассказали в полиции. Теперь водитель авто должен выплатить штраф в размере почти 14 тысяч тенге. Али ЖУМАНОВ Видео предоставлено пресс-службой департамента полиции Атырауской области