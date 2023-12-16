13 декабря состоялась очередная VIII сессия Актюбинского областного маслихата, в работе которой принял участие аким области Асхат Шахаров.
Основным из 37 рассмотренных в ходе сессии вопросов стал бюджет Актюбинской области на 2024-2026 годы. Документ депутатам представил руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Нуржан Максатов. Как отмечается в докладе, бюджет области в следующем году составит 433,2 млрд тенге, за исключением республиканских трансфертов. Основная его часть (69%) направлена на финансирование социальной сферы. Также Нуржан Максатов отметил, что средства на развитие бизнеса составляют 15,4% от общего объема расходов.
Также в ходе сессии были утверждены границы оценочных зон города Актобе и поправочные коэффициенты к базовым ставкам платы за земельные участки.
Подводя итоги сессии, глава региона подчеркнул, что трехлетний бюджет, прежде всего, будет направлен на решение самых актуальных и важных вопросов региона.
- Среди рассмотренных сегодня вопросов самым важным является утверждение областного трехлетнего бюджета. Неоднократно обсуждалось всесторонне, депутаты высказывали свои замечания и предложения. Думаю, все вопросы были охвачены. Выделенные на развитие региона средства, несомненно, решат ряд актуальных и важных вопросов. Планируется, решение проблем, поднятых жителями на встречах при посещении 12 районов области, ввод в эксплуатацию объектов, строительство которых затянулось на несколько лет, экологических и других актуальных вопросов. Также по поручению президента планируется разработать проект и построить областной драматический театр. Целевое расходование средств на благо общества – главная задача, - подчеркнул Асхат Шахаров, дав соответствующие поручения руководителям государственных органов.