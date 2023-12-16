В преддверии запуска программы «Национальный фонд - детям» казахстанские родители начали проверять корректность информации о своих детях в личном кабинете на веб-портале «Электронного правительства». И многие столкнулись с проблемой - раздел «Сведения о детях» либо пустует, либо в нем не хватает кого-то из детей, передает Tengrinews.kz.

Недоумевающие граждане начали делиться информацией друг с другом и выяснили, что проблема носит массовый характер.

«На портале я до сих пор замужем, хотя я в разводе. А вот детей у меня там нет, хотя по факту их трое». «Чем ближе начисления, тем меньше детей». «У меня пятеро детей, но в eGov я только замужем, а вот детей нет». «У меня не только там нет деток, но и мужа, одна-одинешенька, оказывается, аж жалко себя стало». «Что и требовалось доказать - пока документы собирать будем, нашим детям исполнится 18», - делятся комментариями казахстанцы в соцсетях.

Некоторые в проблеме увидели поводы для шуток: «На мне почему-то записаны соседские дети"; «Ладно дети, у меня машины пропали!».

Многие попытались добавить ребенка, однако система выдала ошибку с надписью «родственные связи не найдены». В комментариях и здесь не обошлось без юмора: «Вот это система - даже тест ДНК не нужен, ну технологии пошли».

В пресс-службе АО «Национальные информационные технологии» заверили, что никакого сбоя или «исчезновения» детей с портала eGov.kz не было. Большинство детей, которых нет в разделе «Сведения о детях», были рождены до 2008 года. Их отсутствие, предположительно, связано с тем, что в те годы в Казахстане только вводился ИИН и в базу были внесены не все. Помимо этого, как пояснили в компании, все сведения о детях в личном кабинете eGov.kz отображаются с информационной системы «ЗАГС». И если не отображаются все дети или кто-то из них, в том числе рожденные после 2008 года, то лишь потому, что их туда не внесли ответственные лица. Однако пугаться не стоит - ситуацию легко исправить.

«Отображение детей в кабинете родителя происходит путем ручного добавления. В разделе «Сведения о детях» Личного кабинета eGov.kz имеется кнопка «Добавить ребенка». После ввода ИИН ребенка eGov.kz проверяет на наличие родственных связей, и после успешной проверки будут отображаться сведения о ребенке.

При уведомлении «родственные связи не обнаружены», если вы являетесь родителем и имеете оригинал свидетельства о рождении ребенка, необходимо подать заявку на сервис "Актуализация (корректировка) сведений о регистрации акта гражданского состояния», в которой необходимо заполнить все обязательные поля и прикрепить файлы. А также в Личном кабинете мобильного приложения eGovmobile в разделе "Семья" - "Дети" выбрать «Добавить ребенка». Кроме этого, можно получить услугу в Центрах обслуживания населения», - объяснили в пресс-службе "НИТ".

В компании добавили, что никаких денежных средств перечислять в органы регистрации граждан не нужно, вышеуказанная услуга на портале eGov.kz совершенно бесплатная.